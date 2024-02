Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

50,20 EUR -3,46% (08.02.2024, 09:19)



XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

50,70 EUR -1,74% (08.02.2024, 09:02)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



NASDAQ OTC-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (08.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Saatgutherstellers KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) unter die Lupe.Der SDAX-Titel arbeite nach einer längeren Talfahrt an einer nachhaltigen Bodenbildung. Ob dabei die jüngsten Unternehmensmeldungen helfen würden, sei fraglich. Denn KWS SAAT sei im ersten Geschäftshalbjahr 2023/24 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen habe enorm mit belastenden Währungseffekten zu kämpfen gehabt.Zudem habe das Segment Mais unter anderem witterungsbedingt, aber auch wegen des planmäßigen Ausstiegs aus dem Vertrieb von Sojabohnensaatgut in Brasilien geschwächelt. Hinzu sei in dem Bereich ein rückläufiges US-Geschäft gekommen, habe KWS SAAT am Donnerstag in Einbeck mitgeteilt. Selbst mit deutlichen Zuwächsen in den Segmenten Getreide und Zuckerrüben habe sich diese schwache Entwicklung nicht mehr abfedern lassen.Konzernweit sei in den ersten sechs Monaten bis Ende Dezember der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf knapp 519 Mio. Euro zurückgegangen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe minus 96,4 Mio. Euro betragen, nach minus 71,9 Mio. vor einem Jahr. Unter dem Strich habe sich der Verlust auch wegen höherer Steuern auf knapp 109 Mio. erhöht, hier habe der Vorjahreswert noch bei minus 79,5 Mio. Euro gelegen. Das erste Halbjahr sei bei KWS SAAT in der Regel aus saisonalen Gründen schwach. Der Vorstand halte deshalb an seinen bisherigen Jahresprognosen fest."Unsere Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr war von sehr gegenläufigen Effekten geprägt. Während sich das Geschäft mit den europäischen Winterkulturarten vorteilhaft entwickelte und starke Frühverkäufe auf eine erneut erfolgreiche Zuckerrübensaison hinweisen, entwickelte sich unser Maisgeschäft deutlich rückläufig. Zudem belasteten erhebliche Währungseffekte unsere Ergebnisse", habe Eva Kienle, CFO von KWS erklärt. Sie habe allerdings auch betont: "Trotz dieser und anhaltender wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen sind wir für die bevorstehende Frühjahrsaussaat zuversichtlich und bestätigen unsere Jahresprognosen."Ein Einstieg drängt sich in der aktuellen Gemengelage daher nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2024)Mit Material von dpa-AFX