Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

58,10 EUR +3,01% (27.09.2022, 10:14)



XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

58,00 EUR +3,20% (27.09.2022, 09:49)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



NASDAQ OTC-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 285 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (27.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.KWS SAAT rechne mit weiterem Wachstum bei anziehender Profitabilität. Der Umsatz solle im Geschäftsjahr 2022/23 (30. Juni) auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um 7 bis 9 Prozent steigen, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für 2021/22 mitgeteilt habe.Damit habe KWS die bisherige Umsatzprognose präzisiert, bei der das Unternehmen ein Wachstum ohne genaue Angaben angekündigt habe. Zudem habe der Konzern erstmals eine Gewinnprognose abgegeben. Demnach solle die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 10 und 11 (Vorjahr: 10,1) Prozent liegen. Die Prognosen für Umsatz und Marge lägen im Rahmen der Erwartungen seitens der von Bloomberg erfassten Experten. Der Konzern habe außerdem die im August vorgelegten vorläufigen Eckdaten für das Geschäftsjahr 2021/22 bestätigt.Demnach habe der Umsatz um 17,5 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro angezogen, während die EBIT-Marge um 0,4 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent zurückgegangen sei. Unter dem Strich sei der Gewinn um 2,6 Prozent auf knapp 108 Millionen Euro gesunken. Die Dividende solle mit 80 Cent stabil bleiben.Die Aktie von KWS SAAT reagiere am frühen Morgen auf der Handelsplattform Lang & Schwarz mit einem satten Plus von gut 2 Prozent. Investierte Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 49,50 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur KWS SAAT-Aktie. Ein klares positives Signal würde aber erst der Sprung über den Widerstand im Bereich von 63,60 Euro bringen. (Analyse vom 27.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link