Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

65,60 EUR +2,50% (09.02.2023, 09:13)



XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

66,10 EUR +3,44% (09.02.2023, 09:14)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



NASDAQ OTC-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 285 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (09.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem Umsatzsprung von fast einem Drittel in den ersten sechs Monaten blicke KWS Saat noch zuversichtlicher auf das Geschäftsjahr 2022/2023. Vor allem das Segment Getreide- und Zuckerrüben sowie die Geschäfte in Brasilien hätten das Wachstum beschleunigt, habe die Finanzchefin Eva Kienle bei der Zahlenvorlage gesagt.Der Umsatz des Saatgutherstellers dürfte im laufenden Geschäftsjahr (per 30. Juni) deshalb um 13 bis 15 Prozent wachsen und nicht mehr nur um 10 bis 12 Prozent, wie zuvor prognostiziert. Der Frühjahrsaussaat in den wichtigsten Märkten Europa und Nordamerika blicke Kienle mit Optimismus entgegen.Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um rund 31 Prozent auf 563,7 Millionen Euro gestiegen. Der operative Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe 71,9 Millionen Euro betragen. Im Gesamtjahr sollten laut der bestätigten Margenprognose vom Umsatz 10 bis 11 Prozent operativ verdient werden.Es laufe operativ bei KWS Saat weiterhin rund. Dies spiegele sich zwar aktuell noch nicht im Kursverlauf wider. Anleger können beim gut aufgestellten Agrarspezialisten aber nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur KWS SAAT-Aktie. Der Stopp könne bei 49,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link