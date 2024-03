Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

50,30 EUR +1,82% (26.03.2024, 09:09)



XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

46,70 EUR -0,21% (25.03.2024, 17:35)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



NASDAQ OTC-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (26.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Saatgutherstellers KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) unter die Lupe.Paukenschlag bei KWS SAAT: Das Einbecker Unternehmen habe angekündigt, sein Maisgeschäft inklusive Lizenzen in Südamerika zu verkaufen. Wie KWS SAAT erklärt habe, belaufe sich der Veräußerungspreis auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Käufer der Sparte sei das argentinische Familienunternehmen GDM.Wie KWS SAAT zudem mitgeteilt habe, werde sich der Deal deutlich positiv auf wesentliche Finanzkennziffern auswirken. Der überwiegende Teil des Verkaufserlöses solle zur Rückführung von Krediten genutzt werden. Daher sei in Zukunft mit einer signifikanten Verbesserung des finanziellen Leverage (Nettoverschuldung/EBITDA) und der Eigenkapitalquote sowie von deutlich sinkenden Zinsaufwendungen auszugehen.KWS SAAT sei im ersten Geschäftshalbjahr 2023/24 auch wegen des schwächelnden Maisgeschäfts tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Für das Segment dürften sich die weiteren Aussichten wohl eintrüben. Anleger hätten sich erfreut über den Schritt der Firmenleitung gezeigt. Die KWS SAAT-Aktie lege vorbörslich um 5,5% zu.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link