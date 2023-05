Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

61,80 EUR +0,82% (04.05.2023, 14:08)



XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

61,70 EUR +4,22% (04.05.2023, 14:02)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



NASDAQ OTC-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 285 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (04.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) weiterhin ein solides Investment.Eine hohe Nachfrage nach Mais- und Zuckerrübensaat stimme KWS SAAT noch optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Schon zwei Mal habe KWS die Jahresziele angehoben. Die Unternehmensführung peile 2022/23 nun laut einer Mitteilung vom Mittwochabend ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - am obere Ende der bekannten Spanne von 13 bis 15 Prozent an, nach 1,54 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.Im Bestfall könnte zudem mehr vom Erlös als operativer Gewinn hängen bleiben als bisher gedacht. Neben einem förderlichen Umsatzmix liege das wohl auch den Forschungs- und Entwicklungskosten, die in Relation zum Umsatz etwas geringer ausfallen könnten als bisher geplant.Konkret erwarte das Management 2022/23 jetzt eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von elf bis zwölf Prozent, nach bisher zehn bis elf Prozent. An der Börse sei die erhöhte Prognose gut angekommen. Die Aktie habe ihre jüngste Erholung am Donnerstagvormittag mit einem Plus von zuletzt knapp sechs Prozent auf 62,70 Euro fortgesetzt. Das habe einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) bedeutet.Analyst Charlie Bentley vom Investmenthaus Jefferies habe sich durchaus positiv zu den Zahlen geäußert. Sollte der Konzern das obere Ende des Umsatzausblicks und mindestens die Mitte der Margen-Prognosespanne erreichen, würde der operative Gewinn 2022/23 über der aktuellen Markterwartung liegen.Bei KWS SAAT brumme das Geschäft weiterhin. Doch nach wie vor spiegele sich dies im Kurs nicht wider. Anleger müssten hier wohl weiterhin Geduld mitbringen.Die Papiere des gut aufgestellten Agrarspezialisten bleiben aber unverändert ein solides Investment (Stoppkurs: 49,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur KWS SAAT-Aktie. (Analyse vom 04.05.2023)Mit Material von dpa-AFX