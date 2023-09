Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (27.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei stark gewesen: Wegen guter Geschäfte in allen Segmenten habe der Saatguthersteller KWS Saat die Erwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen. Im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr habe das Unternehmen seinen Umsatz um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro gesteigert, wie es am Mittwoch in Einbeck mitgeteilt habe.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 44 Prozent auf knapp 223 Millionen Euro geklettert, was einer operativen Marge von 12,2 Prozent entspreche. Die Kennzahlen lägen damit sowohl über der eigenen Prognose als auch über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich seien 127 Millionen Euro als Gewinn hängengeblieben, wovon KWS Saat seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 90 Cent zahlen wolle, nach 80 Cent im Vorjahr.Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 erwarte das im SDAX notierte Unternehmen einen Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis von 3 bis 5 Prozent. Bei der operativen Marge würden die Einbecker einen Wert zwischen 11 und 13 Prozent anpeilen. Die Margenprognose liege im Rahmen der Analystenerwartungen; beim Umsatz liege die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Experten am unteren Rand der Unternehmensprognose.KWS-Finanzchefin Eva Kienle habe auf der Homepage des Unternehmens erklärt: "Das Geschäftsjahr 2022/2023 haben wir mit starken, zweistelligen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis sehr erfolgreich abgeschlossen. Wir sind in einem herausfordernden Umfeld überall dynamisch gewachsen und haben unsere Profitabilität klar verbessert. Der notwendige Wandel zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft bietet uns zukünftig große Chancen. Mit unseren leistungsfähigen und ressourcenschonenden Sorten leisten wir einen konkreten Nachhaltigkeitsbeitrag und erschließen damit mittel- und langfristig neue Wachstumspotenziale für KWS."Wer beim gut aufgestellten Saatgut-Spezialisten bereits investiert ist, muss wohl weiterhin Geduld mitbringen und sollte den Stoppkurs unverändert bei 49,50 Euro belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur KWS SAAT-Aktie. (Analyse vom 27.09.2023)Mit Material von dpa-AFX