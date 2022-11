Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

61,60 EUR -1,12% (14.11.2022, 14:52)



XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

61,50 EUR -0,97% (14.11.2022, 14:20)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



NASDAQ OTC-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 285 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (14.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF) unter die Lupe.Der Einbecker Saatguthersteller blicke nach Umsatzsteigerungen bei Mais-, Getreide- und Zuckerrübensaaten noch optimistischer auf das Gesamtjahr. Im Fiskaljahr 2022/23 (30. Juni) solle nun der Umsatz auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um 10 bis 12% steigen, wie KWS SAAAT bei der Vorlage der Quartalszahlen mitgeteilt habe. Im ersten Quartal habe der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 266 Mio. Euro zugelegt. Der operative Verlust (EBIT) habe sich von 42,1 Mio. Euro im Vorjahr auf 33,1 Mio. Euro reduziert. Im ersten Quartal falle üblicherweise ein Verlust an. Unter dem Strich habe sich das Minus um knapp 7% auf 46,2 Mio. Euro erhöht. Unter anderem sei das Finanzergebnis aufgrund erhöhter Zinsaufwendungen in Brasilien und der Türkei zurückgegangen.Aktuell laufe es bei KWS SSAT rund und auch die Perspektiven für die kommenden Monate seien gut. Anleger könnten daher beim SDAX-Titel an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 49,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: