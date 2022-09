XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

63,50 EUR +0,16% (12.09.2022, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

63,30 EUR -0,31% (12.09.2022, 11:54)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 6.000 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro. Seit 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 250 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (12.09.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) unter die Lupe.Im Vorfeld der Zahlenbekanntgabe für das Geschäftsjahr 2021/22 (per 30.06.) am 27. September habe KWS mit einer kräftigen Zielanhebung überrascht: Der Umsatz solle nun um rund 17% auf 1,54 Mrd. Euro wachen (zuvor: 6 bis 8%), die EBIT-Marge bei 10% (zuvor: 8 bis 9%) liegen. Die Experten würden nun auch einen eher optimistischen Ausblick für 2022/23 erwarten.Unterm Strich solle 2021/22 sogar wieder der Vorjahresüberschuss (110,6 Mio. Euro) erreicht werden. Ihren Optimismus für die Aktie (11/2022) hätten die Experten aus der möglichen Nachfrageverschiebung nach Europa wegen des Konflikts in der Ukraine gezogen. Ernten, die in der Ukraine wegfallen würden, müssten kompensiert werden und auf den Import von russischem Getreide wolle sich die westliche Welt nicht verlassen. Für die Experten nicht ganz unerwartet habe KWS demnach deutlich gestiegene Saatgutverkäufe in Europa, aber auch in den USA und in Brasilien gemeldet. Die jetzt kommunizierten Ziele 2021/22 würden nochmals über den Schätzungen der Experten liegen, die sie jetzt angepasst hätten.KWS profitiere vom Megatrend Agrar/Nahrungsmittel. Durch die deutlich steigende Nachfrage in Europa, USA und Brasilien dürfte KWS zudem höhere Preise durchsetzen können.