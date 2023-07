Börsenplätze KSB-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs KSB-Vorzugsaktie:

548,00 EUR +1,48% (19.07.2023, 16:29)



Tradegate-Aktienkurs KSB-Vorzugsaktie:

548,00 EUR +1,11% (19.07.2023, 16:40)



ISIN KSB-Vorzugsaktie:

DE0006292030



WKN KSB-Vorzugsaktie:

629203



Ticker-Symbol KSB-Vorzugsaktie:

KSB3



Kurzprofil KSB AG:



KSB (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) ist ein führender Anbieter von Pumpen, Armaturen und zugehörigen Serviceleistungen. Diese kommen in einem breiten Anwendungsspektrum von der Gebäude- und Industrietechnik über den Wassertransport und die Abwasserreinigung bis hin zu kraftwerkstechnischen Prozessen zum Einsatz.



Das 1871 in Frankenthal (Deutschland) gegründete Unternehmen ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf allen Kontinenten vertreten. KSB beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter. Mit 170 Servicestätten und über 3.000 Servicemitarbeitern stellt KSB außerdem weltweit Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsdienste zur Verfügung.



Basis des Unternehmenserfolges ist eine innovative Technik, die auf eigener Forschungs- und Entwicklungsarbeit beruht. Die Aktivitäten der KSB Forschungszentren konzentrieren sich auf Hydraulik, Werkstoffe und die Automatisierung von Pumpen und Armaturen. Für eine hohe Energieeffizienz stehen exzellente Wirkungsgrade, stromsparende Motoren sowie Geräte zur Steuerung, Regelung und Überwachung von Anlagenkomponenten. (19.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KSB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der KSB AG (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bevor sie richtig angefangen habe, habe die Berichtssaison im Nebenwertebereich schon erste Highlights zum Vorschein gebracht. Der KSB-Konzern habe nach einem starken ersten Halbjahr die Planvorgaben für das Gesamtjahr erhöht. Die mit einem KGV von 7 weiter günstig bewerteten Vorzugsaktien dürfte ihre mehrmonatige Aufwärtsbewegung fortsetzen.KSB hätten nicht viele Investoren auf dem Zettel. Der Konzern fertige und vertreibe weltweit Pumpen, Armaturen und damit verbundene Dienstleistungen. Dabei seien die Pfälzer meist führend ihren Märkten wie der Wasseraufbereitung, dem Energiesektor und in der chemischen Industrie aufgestellt.In einem anspruchsvollen Umfeld habe KSB im ersten Halbjahr 2023 sowohl die Umsatzerlöse als auch das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern können. Auch die Auftragseingänge seien gegenüber der Vorjahresperiode ausgebaut worden.Den Halbjahresbericht mit weiteren Details zur operativen Entwicklung wolle der Konzern wie geplant am 3. August veröffentlichen. Eine neue Jahresprognose gebe es schon jetzt - in einer gewohnt kurz gehaltenen Meldung:- Auftragseingang: 2.900 bis 3.100 (bisher: 2.750 bis 3.000)- Umsatzerlöse: 2.800 bis 2.950 (bisher: 2.500 bis 2.850)- EBIT: 210 bis 230 (bisher: 165 bis 200)KSB liefere. Der Gewinn je Aktie dürfte von 75 Euro im laufenden Jahr 2024 bereits auf über 80 Euro klettern. Der Aufwärtstrend sei intakt. Mit der Meldung sei die Aktie auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Mit einem 2024er KGV von 7 habe der Titel aber noch immer Luft nach oben, zumal immer mehr Investoren auf den Titel aufmerksam werden sollten. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link