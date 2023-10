Xetra-Aktienkurs KSB-Vorzugsaktie:

566,00 EUR -0,70% (02.10.2023, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs KSB-Vorzugsaktie:

570,00 EUR +0,35% (03.10.2023, 08:56)



ISIN KSB-Vorzugsaktie:

DE0006292030



WKN KSB-Vorzugsaktie:

629203



Ticker-Symbol KSB-Vorzugsaktie:

KSB3



Kurzprofil KSB AG:



KSB (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) ist ein führender Anbieter von Pumpen, Armaturen und zugehörigen Serviceleistungen. Diese kommen in einem breiten Anwendungsspektrum von der Gebäude- und Industrietechnik über den Wassertransport und die Abwasserreinigung bis hin zu kraftwerkstechnischen Prozessen zum Einsatz.



Das 1871 in Frankenthal (Deutschland) gegründete Unternehmen ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf allen Kontinenten vertreten. KSB beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter. Mit 170 Servicestätten und über 3.000 Servicemitarbeitern stellt KSB außerdem weltweit Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsdienste zur Verfügung.



Basis des Unternehmenserfolges ist eine innovative Technik, die auf eigener Forschungs- und Entwicklungsarbeit beruht. Die Aktivitäten der KSB Forschungszentren konzentrieren sich auf Hydraulik, Werkstoffe und die Automatisierung von Pumpen und Armaturen. Für eine hohe Energieeffizienz stehen exzellente Wirkungsgrade, stromsparende Motoren sowie Geräte zur Steuerung, Regelung und Überwachung von Anlagenkomponenten. (03.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KSB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der KSB AG (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) unter die Lupe.Die KSB-Aktie gehöre im laufenden Jahr zu den Highflyern unter den heimischen Small und Mid Caps. In der Spitze stehe für den Titel ein Plus von knapp 80 Prozent zu Buche. Nach der jüngsten Konsolidierung auf hohen Niveau deute bei der weiter günstig bewerteten Aktie nun einiges auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.KSB fertige und vertreibe weltweit Pumpen, Armaturen und damit verbundene Dienstleistungen. Dabei seien die Pfälzer meist führend in ihren Märkten wie der Wasseraufbereitung, dem Energiesektor und in der chemischen Industrie aufgestellt. Für Fantasie sorge hier unter anderem auch der Plan der Bundesregierung, Gaskraftwerke mit Wasserstoff-Option zu bauen. Als Zulieferer wäre KSB hier passend aufgestellt.Die Aussichten für das Unternehmen seien gut und auch aktuell laufe es mehr als rund. So habe KSB im Juli nach einem starken ersten Halbjahr die Planvorgaben für das Gesamtjahr erhöht. Man erwarte nun beim Auftragseingang, bei den Umsätzen und beim operativen Gewinn (EBIT) zum Teil deutlich mehr als bislang in Aussicht gestellt. So solle z.B. das EBIT etwa 210 bis 230 Mio. Euro betragen. Zuvor sei das Management nur von einer Spanne von 165 bis maximal 200 Mio. Euro ausgegangen. Der Gewinn je Aktie dürfte von 75 Euro im laufenden Jahr 2024 bereits auf über 80 Euro klettern.Die jüngste - aus charttechnischer Sicht absolut gesunde - Konsolidierungsbewegung sorge dafür, dass nun auch noch nicht investierte Anleger eine gute Einstiegschance hätten, um im Schlussquartal auf eine Trendfortsetzung und neue Höchstkurse zu setzen. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 03.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KSB-Vorzugsaktie: