Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

3,03 EUR -1,94% (12.12.2022, 15:27)



Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

3,05 EUR -1,93% (12.12.2022, 14:30)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (12.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die KPS-Aktie (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) unter die Lupe.Es sei ruhig um das IT-Beratungshaus KPS geworden. Die im Juli kommunizierten Zahlen für Q3 des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.09.) seien durchwachsen gewesen: Während der Umsatz um 9,5% auf 44,3 Mio. Euro zugelegt habe, sei der Gewinn je Aktie auf 0,05 Euro gesunken (Q3 2020/21: 0,09 Euro). Die Prognose sei indes bestätigt worden.Und gerade Letzteres sei durchaus bemerkenswert. Sei der Ausblick doch noch vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine im Januar 2022 gegeben worden. Demnach solle im Gesamtjahr 2021/22 der Umsatz in einem mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen und das EBITDA mindestens das Vorjahresniveau (GJ 2020/21: 21,6 Mio. Euro) erreichen. Umsatzseitig liege das Unternehmen nach den Berechnungen der Experten im Neunmonatszeitraum mit 131,5 Mio. Euro (9M 2020/21: 117,9 Mio. Euro) auf Kurs. Beim EBITDA fehle noch ein Schnaps: Bei rd. 15,8 Mio. Euro liege KPS unter dem Vorjahreswert (9M 2020/21: 17,8 Mio. Euro). Das Unternehmen habe die Entwicklung mit höheren Kosten für Fremdleistungen begründet.Die Experten würden das Ergebnisziel weiter für erreichbar halten. Wichtiger werde jedoch sein, wie das Unternehmen die zukünftige Entwicklung 2022/23 einschätze. Bei Bekanntgabe der Jahreszahlen am 26. Januar 2023 sollte hierzu eine Aussage gemacht werden. Bis dahin warten die Experten von "Der Anlegerbrief" ab. (Ausgabe 45 vom 10.12.2022)Börsenplätze KPS-Aktie: