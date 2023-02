Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (06.02.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die KPS-Aktie (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) unter die Lupe.Das IT-Beratungshaus KPS habe 2021/22 (per 30.09.) mit einem starken Schlussquartal die Ziele für den Umsatz übertroffen und das EBITDA planmäßig erreicht: Der Umsatz sei um fast 14% auf 179,5 Mio. Euro und der Jahresüberschuss um über 9% auf rund 9,6 Mio. Euro gestiegen. Der Ausblick wecke wieder Fantasie.Wenngleich der Krieg in der Ukraine die Unsicherheit bezüglich Konjunktur und Inflation erhöht habe, bleibe das Management von KPS auch für 2022/23 optimistisch. Der Umsatz solle im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, das EBITDA sogar überproportional "hoch einstellig bis niedrig zweistellig" zulegen würden. Nachdem der Ertrag 2021/22 durch den Einsatz von externen Service-Providern und Freelancern noch belastet worden sei, dürfte sich die unterjährig aufgestockte Mitarbeiterzahl dann positiv auswirken. Die Experten würden bei Erlösen von 188,5 Mio. Euro mit einem EBITDA von 23,9 Mio. Euro kalkulieren. Die EBITDA-Marge sollte auf 12,7% (2021/22: 12,1%) zulegen. Die 13,7% aus 2020/21 seien aber noch Zukunftsmusik.Die Zahlen für 2021/22 und der Ausblick für 2022/23 würden überzeugen und die Integration der Zukäufe scheine geglückt. Demnach sollten die Ertragsmargen sukzessive zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KPS-Aktie: