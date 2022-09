Börsenplätze KONTRON-Aktie:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de (18.09.2022/ac/a/t)





Linz (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Eleva Capital fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der KONTRON AG stark zurück:Die Shortseller von Eleva Capital lassen ihr Engagement in den Aktien des Technologiekonzerns KONTRON AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Die Finanzprofis von Eleva Capital mit Sitz in Paris haben am 15.09.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den KONTRON AG-Aktien von 0,59% auf 0,47% abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der S&T AG:1,08% Valiant Capital Management, L.P. (30.09.2020)0,78% Park West Asset Management LLC (22.08.2022)0,52% GSA Capital Partners LLP (14.11.2017)0,47% Eleva Capital (15.09.2022)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 4,44% der KONTRON AG-Aktien.