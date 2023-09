Börsenplätze KLA-Aktie:



Kurzprofil KLA Corporation:



Die KLA Corporation (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Ticker-Symbol: KLA, NASDAQ-Symbol: KLAC) ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Kontroll- und Verbesserungsverfahren für Halbleiterproduktionsprozesse. (06.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von KLA Corporation (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Ticker-Symbol: KLA, NASDAQ-Symbol: KLAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dividenden seien das Salz in der Suppe und würden eine wichtige Rolle bei der langfristigen Geldanlage spielen. Dabei sei die Konstanz der Dividendenzahlungen der bessere Indikator als zweistellige Dividendenrenditen. Genau das verkörpere der amerikanische Technologiekonzern KLA, hier die Details.KLA sei für die Chipindustrie ein äußerst wichtiges Unternehmen, weil die Amerikaner im Bereich der Produktionsüberwachung in der Halbleiterindustrie tätig seien. Laut eigenen Aussagen sei KLA Weltmarktführer im Bereich der Prozesskontrollsteuerung. Dazu würden beispielsweise das Messen der Waferkrümmung und das Erkennen von Oberflächendefekten bei der Chipproduktion zählen.Der Konzern habe mitgeteilt, dass die nächst fällige Dividende im Dezember um satte 11,5 Prozent auf 1,45 US-Dollar erhöht werde. Seit 14 Jahren würden die Dividendenzahlen kontinuierlich erhöht, aktuell komme KLA auf eine Dividendenrendite von etwas mehr als 1 Prozent. Dabei seien die Dividenden in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 12 Prozent gesteigert worden.Vielleicht gibt es im historisch schwachen Börsenmonat September eine Möglichkeit, ein paar billigere Stücke ins Depot zu legen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur KLA-Aktie. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link