KKR & Co Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN: A2LQV6, Ticker-Symbol: KR51, NYSE Ticker-Symbol: KKR) ist eine globale Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Sie verwaltet Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Vermögenswerte investieren, und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KKR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von KKR & Co Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN: A2LQV6, Ticker-Symbol: KR51, NYSE Ticker-Symbol: KKR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es zeichne sich ein weiterer Milliarden-Deal für KKR ab. Am Montag habe die Private-Equity-Gesellschaft ein Angebot an die Aktionäre des Weltraumunternehmens OHB abgegeben, nun könnten die Amerikaner als Käufer der Buchsparte von Paramount Global zum Zug kommen. Die Bewertung liege im Milliarden-Bereich.Bereits seit Längerem stehe Simon & Schuster zum Verkauf. Die geplante Fusion mit dem Konkurrenten Penguin Random House, der zum deutschen Medienkonzern Bertelsmann gehöre, sei allerdings im November von einem US-Gericht untersagt worden. Nun wolle KKR Paramounts Buchsparte übernehmen.Der Kaufpreis liege laut dem US-Medienriesen bei 1,62 Milliarden Dollar und damit 580 Millionen Dollar unter den 2,2 Milliarden Dollar, die Penguin Random House bereit gewesen sei, zu zahlen. Der Bewertungsabschlag erkläre sich durch das gestiegene Zinsumfeld, das die Finanzierung von Übernahmen verteuert habe.KKR profitiere damit von einem Effekt, der der Private-Equity-Industrie zuletzt zu schaffen gemacht habe, denn auch sie sei vom allgemeinen Bewertungsrückgang betroffen, wenn die Fonds ihre Portfoliounternehmen würden verkaufen wollen.KKR sei exzellent positioniert, um aus dem zurückgekommenen Bewertungsniveau Kapital zu schlagen. Auch das Chartbild habe sich zuletzt deutlich aufgehellt.Anleger, die der Empfehlung des "Aktionär" im Mai 2022 gefolgt sind, lassen die Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 08.08.2023)