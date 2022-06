Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



KKR & Co Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN: A2LQV6, Ticker-Symbol: KR51, NYSE Ticker-Symbol: KKR) ist eine globale Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Sie verwaltet Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Vermögenswerte investieren, und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KKR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von KKR & Co Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN: A2LQV6, Ticker-Symbol: KR51, NYSE Ticker-Symbol: KKR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beteiligungsgesellschaften hätten derzeit keinen leichten Stand an der Börse. Die Kurse würden sich seit Monaten im Rückwärtsgang befinden. Schnäppchenjäger könnten aber jetzt auf ihre Kosten kommen. Der US-Konzern KKR lasse zudem mit einer aussichtsreichen Offerte aufhorchen.Es gebe offenbar mehrere Interessenten für die 20 Milliarden schwere Funkturmsparte der Deutschen Telekom. Ein Konsortium aus dem Finanzinvestor KKR, Global Infrastructure Partners (GIP) und Stonepeak Partners habe ein verbindliches Angebot für einen Kontrollanteil an dem Geschäft abgegeben, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Damit bekomme ein Konsortium aus der Investmentfirma Brookfield Asset Management und der spanischen Cellnex Telecom Konkurrenz.Auch Vantage Towers, die Funkmastsparte, die der britische Telekomkonzern Vodafone im vergangenen Jahr an die Börse gebracht habe, solle interessiert sein. Das Unternehmen könne ein Angebot abgeben - allein oder mit einem Partner, habe eine der informierten Personen gesagt. Brookfield, Cellnex, Deutsche Telekom, Stonepeak und Vantage hätten die Informationen laut Bloomberg nicht kommentieren wollen. KKR und GIP hätten zunächst nicht auf eine Anfrage reagiert.Die Aktie von KKR sei in den vergangenen Jahren immer steiler nach oben gelaufen. Der Krieg in der Ukraine - verbunden mit der weltweiten geldpolitischen Straffung - habe 2022 allerdings für herbe Verluste gesorgt. Noch immer würden professionelle Investoren den Amerikanern indes ihr Kapital anvertrauen, KKR könne damit nun unterbewertete Konzerne aufspüren und zuschlagen.Schnäppchenjäger könnten bei KKR mittelfristig auf ihre Kosten kommen. Neueinsteiger warten allerdings ab, ob sich der Chart wieder aufhellt und der Abverkauf ein Ende findet, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Denn der Stoppkurs von 40,00 Euro sei gefährlich nahe. (Analyse vom 21.06.2022)Mit Material von dpa-AFX