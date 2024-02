Die Experten würden optimistisch in die Zukunft blicken und seien nach wie vor der Überzeugung, dass der durch Innovation und Wettbewerbsvorteile geschaffene Unternehmenswert die grundlegende Triebfeder für Aktienrenditen sei. Für zusätzliche Impulse sorge die KI:



KI sei ein mehrere Jahrzehnte andauernder Zyklus, vergleichbar mit den Zyklen von PCs, Mobilfunk, Internet und Cloudlösungen. KI bilde darüber hinaus neue Schnittstellen und werde in Software eingesetzt. Bereits jetzt schneide KI bei einigen Aufgaben besser ab als der Mensch - und die Anzahl der Aufgaben, bei denen das der Fall sei, wachse immer schneller. Beispiele seien Handschrift-, Sprach- und Bilderkennung und das Leseverständnis. Beim Programmieren werde KI bald überlegen sein. Insgesamt ergebe sich hieraus ein Rückenwind für die Gesamtwirtschaft in den kommenden Jahren.



Künstliche Intelligenz sei extrem rechenintensiv. Daher werde sie einen Investitionszyklus bei der Rechnerkapazität benötigen. Die Chip-/Hardware-Infrastruktur werde zuerst aufgebaut und biete die besten kurzfristigen Chancen.



Startup-KI-Unternehmen seien risikoreicher und würden in diesem Zyklus nicht so viel Wert schaffen. Dafür seien jedoch zahlreiche etablierte Software- und Internetunternehmen gut positioniert, um von KI zu profitieren.



Aus Investmentperspektive: Wie mit KI umgehen?



- Dabeisein sei wichtig! KI schaffe wirklich neues Wertpotenzial.

- Ohne Disziplin gehe es nicht! Wichtig sei es, sich nicht vom Hype anstecken zu lassen, sondern Gewinner von Verlierern zu trennen.

- Linear sei gestern gewesen! Die Experten würden über die üblichen Verdächtigen hinausdenken.

- Nicht alles werde sich ändern! Große Marken könnten bestehen. (19.02.2024/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Experten aus dem Fundamental Equity Team von DPAM sind vorsichtig bei zyklischen Unternehmen, setzen aber auf innovative Wachstumsunternehmen, die auch in ungewissem wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich sein können, so Humberto Nardiello von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Fondsmanager Humberto Nardiello hebe Künstliche Intelligenz als Treiber für die kommenden Jahre hervor:Langfristige Anlagen in Wachstumswerte seien üblicherweise in einem Umfeld hoher Zinsen anfällig. Die von den Experten ausgewählten Titel aber hätten einem Renditeanstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen um über 100 Basispunkte standgehalten. Ihr überdurchschnittliches Ertragswachstum habe den Bewertungsdruck weitgehend absorbiert.