Doch KI sei bekanntlich selbstlernend und die Modelle würden ständig verfeinert. Mache man einen Versuch mit der Frage, wie sich der DAX im Monat Mai entwickeln werde. Die Antwort von ChatGPT sei korrekt, aber ernüchternd. "Als KI-Sprachmodell habe ich nicht die Fähigkeit die Performance der Börsen vorherzusagen oder finanziellen Rat zu geben." ChatGPT verweise dann zu Recht darauf, dass die DAX-Entwicklung von einer komplexen Fülle von Faktoren abhänge.



Nun gebe es aber ständig Weiterentwicklungen der Künstlichen Intelligenz. In den USA habe ein System den Zusammenhang zwischen positiven und negativen Schlagzeilen und der nachfolgenden Kursreaktion von Aktien untersucht. Ergebnis: Positive Schlagzeilen würden die Kurse am Tag danach steigen lassen, negative fallen. Diese Erkenntnis überrasche nicht. Es gebe viele Analysten, die das Medienecho in ihre Prognosen einbeziehen würden - also nichts Neues. Außerdem habe man die Erfahrung gemacht, dass die Reaktionen nicht immer so eindeutig seien, geschweige denn nachhaltig. Ein Vorteil sei jedoch, dass solche komplexen Auswertungen dank KI jetzt jedermann zur Verfügung stünden - sozusagen eine Demokratisierung der computergestützten Kursanalysen.



Aus England kämen Berichte, dass ein Portfolio von der KI erstelle, sich deutlich besser entwickele als Portfolios aktiver Fondsmanager. Nun sei eine solche Momentaufnahme noch wenig aussagekräftig. Entscheidend sei, wie sich eine Methode über mehrere Börsenzyklen hinweg entwickele. Dieser Test stehe noch aus. Man erinnere sich an Berichte von Affen, die wahllos Aktien mit dem Wurf von Dartpfeilen ausgewählt hätten. Auch solche Portfolios hätten sich dann kurzfristig besser als die Konkurrenz erwiesen. Für langfristige Strategien seien sie untauglich gewesen.



Wenn man die Entwicklung weiter spinne: Gesetzt den Fall, dass die KI massiv für Kursvoraussagen genutzt werde, dann könnten diese zur selbsterfüllenden Prophezeiung führen. Je mehr Anlegerinnen und Anleger sich danach richten würden, desto höher steige der Kurs über jede fundamentale Begründung hinaus. Desto höher sei dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt diese Übertreibung über kurz oder lang korrigiere. Gut, nun möge man einwenden, dass ja immer mehrere KI-Modelle konkurrieren würden. Aber dann stelle sich die Frage, welches nun das Beste mit der treffsichersten Prognose sei. Und schließlich müsse man sich mit der Gefahr befassen, dass solche Systeme auch von sogenannten Börsengurus genutzt werden könnten, um Kurse in ihrem Sinne besser als bisher zu manipulieren.



Wenn die KI zurzeit noch keine Prognosen abgebe, dann könne sie auf jeden Fall schon helfen, das bisherige Wissen aufzubereiten. Die Experten hätten weitere Fragen gestellt, zum Beispiel wie leistungsfähig die Technische Analyse sei, welches die Vor- und Nachteile von ETFs seien oder was zu einem gut diversifizierten Depot gehöre. Die Antworten seien alle vernünftig gewesen und hätten bewährten Prinzipien der Geldanlage entsprochen.



Die Experten würden festhalten: KI-Modelle seien bisher nicht zu eigenen, treffsicheren Börsenprognosen fähig. Ob sie es dereinst könnten, sei noch offen. Aber sie könnten helfen, das Wissen gut aufzubereiten und so die Grundlage für menschliche Investitionsentscheidungen zu bilden. Anlegerinnen und Anleger sollten angeblich todsicheren KI-gestützten Voraussagen mit gehöriger Skepsis begegnen. Man könnte auch mit einer bewährten Weisheit abgewandelt spotten: "Die Börse hat immer Recht - und manchmal auch die KI." (23.05.2023/ac/a/m)







Das sei erstaunlich, weil diese doch mehr Informationen und mehr Computerpower nutzen könnten. Der Grund für die Überlegenheit der Laien sei jedoch einfach Statistik. Deren Prognosen seien besonders in solchen Untersuchungen sehr breit gefächert, sodass als Mittelwert eben diese 50 Prozent herauskämen. Im besten Fall seien Prognosen also an der Börse wie der Münzwurf: Kopf oder Zahl?