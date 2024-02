Sicherlich wollten die Konzernlenker nicht hinter der Masse zurückbleiben. Das KI-Narrativ trage dazu bei, die boomende Nachfrage nach Unternehmen wie NVIDIA anzuheizen. Dennoch berge der Hype die Gefahr, dass sich bei solchen Aktien eine Blase bilde. Das habe man in der Vergangenheit oft erlebt, wenn disruptive Technologien aufgekommen seien - zum Beispiel während des Dotcom-Booms in den späten 90er-Jahren oder zur Zeit der Verbreitung der Eisenbahnen um das Jahr 1900.



Irgendwann sei es unvermeidlich, dass ein Unternehmen wie NVIDIA die überhöhten Schätzungen nicht mehr übertreffen könne. Dann werde es Enttäuschungen geben. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man sagen, dass sich die Unternehmensleitung in einer misslichen Lage befinde. Dennoch seien die vermeldeten Gewinne beeindruckend gewesen und hätten dazu beigetragen, einen ohnehin widerstandsfähigen Aktienmarkt zu stützen.



Risikopapiere würden weiterhin von der allgemeinen Überzeugung gestützt, dass die jüngsten Inflationsdaten eine Art Eintagsfliege gewesen seien und der disinflationäre Trend im kommenden Monat wieder einsetzen dürfte.



Dennoch würden die Experten nach einem unerwartet starken Anstieg der US-Erzeugerpreise Aufwärtsrisiken bei der Kernrate der Konsumausgaben (Core PCE) sehen. Es bestehe die Gefahr, dass der rückläufige Inflationstrend in den nächsten Wochen in Frage gestellt werden könnte.



Abgesehen davon lägen die Markterwartungen für den weiteren Pfad der US-Notenbank Federal Reserve (FED) jetzt nicht mehr allzu weit von den Prognosen der Währungshüter entfernt. Das jüngste FED-Protokoll habe bestätigt, dass die Notenbanker es mit Zinssenkungen nicht eilig hätten.



Das Hauptaugenmerk der Experten werde in der kommenden Woche auf der Kernrate der Konsumausgaben liegen. Wenn die Daten den Abwärtstrend bei der Inflation in Frage stellen würden, könnte das die Renditen weiter in die Höhe treiben. (23.02.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Trotz oder gerade wegen der starken Quartalszahlen ist das Management vom Chiphersteller NVIDIA in einer misslichen Lage, findet Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Mit Blick auf die Geldpolitik würden sich die Erwartungen der Marktteilnehmer und der Währungshüter annähern.Zu Beginn der vergangenen Woche sei es an den Finanzmärkten ruhig gewesen und Staatsanleihen seien in einer ungewöhnlich engen Spanne gehandelt worden. Es habe nur wenige Datenveröffentlichungen gegeben, auf die man sich habe konzentrieren können.Kurzfristig habe man das Gefühl, dass der Hype um die Technologie und die Notwendigkeit für Unternehmen, eine KI-Strategie zu entwickeln, in den USA eine Art Investitionsboom auslöse. Während viele Marktbeobachter derzeit eine konjunkturelle Verlangsamung erwarten würden, könnte dies dafür sprechen, dass das Wirtschaftswachstum noch Luft nach oben habe.