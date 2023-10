Salzburg (www.aktiencheck.de) - "Kühe und Künstliche Intelligenz haben viel gemeinsam, aber Kühe sind komplexer." Diese auf den ersten Blick seltsam anmutende These erörterte gestern die KI-Expertin Rosmarie Steininger vom Bankhaus Spängler."Kühe bekommen Futter, das über verschiedene Stationen verarbeitet wird und am Ende zu dem Produkt Milch führt. Die Prozesse dazwischen sind komplex und daher brauchen wir Transparenz und Kriterien, um dieses Produkt für eine Konsumentscheidung zu bewerten", habe die Gründerin und Geschäftsführerin der auf digitales "Matching" spezialisierten Firma Chemistree erklärt, die auch die deutsche Bundesregierung in ihrer KI-Strategie berate. "Bei der Milch sind diese Transparenzkriterien zum Beispiel Produktionsart, Inhaltsstoffe, Verpackung und Herkunft. Wissen wir darüber Bescheid, gewinnen wir Vertrauen in das Produkt und konsumieren es."Bei der KI sollte das laut Steiniger ähnlich sein. "Das Futter sind hier die Daten und am Ende stehen Ergebnisse in verschiedenen Anwendungen zum Konsum bereit. Die Kriterien zur Bewertung könnten hier Ziele der KI, Art der verwendeten Daten und Regeln im Hintergrund sein. Künstliche Intelligenz ist gut, wenn sie unser Vertrauen verdient: Verstehe ich, was passiert? Kann ich Einfluss nehmen? Ist das Ergebnis das Richtige für mich? "Transparenz ist die Grundvoraussetzung für ethische Entscheidungen über KI. Deshalb müssen wir aktiv dafür eintreten, dass KI ethisch entwickelt und eingesetzt wird", habe Steininger betont, die auch die kommende EU-Verordnung für Künstliche Intelligenz ("Artificial Intelligence Act") und ihre erheblichen Auswirkungen auf den HR-Bereich näher beleuchtet habe. (19.10.2023/ac/a/m)