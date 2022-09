In den USA hätten sich die Aktien von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) positiv abgehoben und seien um 2,1% angestiegen. Dafür verantwortlich gemacht worden sei die Ankündigung milliardenschwerer Aktienrückkäufe. Außerdem habe der Pharma- und Konsumgüterkonzern den Jahresausblick bekräftigt.



Positiv sei auch die Starbucks-Aktie (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) mit einem Kurssprung um 5,5% aufgefallen. Die Kaffeehauskette habe überraschend anspruchsvolle Geschäftsziele formuliert. Das Unternehmen erwarte nun, dass der bereinigte Gewinn je Aktie in den nächsten drei Geschäftsjahren um 15 bis 20% steigen werde.



Kursgewinne habe es ansonsten noch im US-Ölsektor gegeben. Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) habe um 2,4% zugelegt, ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE-Symbol: COP) um 4,8% und ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) um 2,5%. (15.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) schockte gestern seine Anleger: Der Gabelstapler-Hersteller rechnet im dritten Quartal wegen gestiegener Kosten im Projektgeschäft mit einem Verlust im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Störungen in den Lieferketten und deutlich gestiegene Kosten hätten das Geschäft schwer belastet. Das Problem dürften Verträge des Logistikspezialisten zu festen Preisen in der Warenhausautomation sein. Dadurch könnten gestiegene Kosten nicht weitergegeben werden. Die Aktien von KION seien um knapp 30% eingebrochen und seien zeitweise so günstig wie zuletzt 2013 gewesen. Die Papiere des Wettbewerbers Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) hätten im Sog dessen über 5% verloren.