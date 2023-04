XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (27.04.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION hat einen überraschend guten Jahresstart erwischt - Prognose angehoben - AktienanalyseDas Stapler-Geschäft bei KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) läuft dank Vorzieheffekten und einer zunehmenden Entspannung bei den Lieferketten besser als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Zahlen zufolge habe der Bereich den bereinigten operativen Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent auf 177 Mio. Euro gesteigert. Entsprechend sei auch das Konzern-EBIT mit 156 (Vorjahr: 170,3) Mio. Euro höher ausgefallen als gedacht - ebenso wie der Umsatz, der um knapp zwei Prozent auf 2,78 Mrd. Euro zugelegt habe.Der Logistikausrüster werde daher mutiger. Der Umsatz solle 2023 statt mindestens elf Mrd. Euro nun mindestens 11,2 Mrd. Euro erreichen. Davon sollten mindestens 615 Mio. Euro als bereinigtes EBIT hängen bleiben, zwölf Prozent mehr als bisher prognostiziert. Auch die Mindestziele für den freien Barmittelzufluss und den ROCE seien angehoben worden.Deutsche Bank Research-Analyst Gael de-Bray halte selbst die überarbeitete Prognose des Staplerherstellers und Lagertechnik-Spezialisten noch für konservativ - und habe daher das Kursziel für KION von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking sehe sich angesichts der überraschend starken Vorab-Zahlen in seiner Kaufempfehlung (Kursziel: 54 Euro) bestätigt. Sie hätten die Wende bei der Profitabilität markiert, so der Experte. Die aktuelle Bewertung spiegele nicht das Potenzial wider, laute sein Fazit. (Ausgabe 16/2023)Börsenplätze KION-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:36,55 EUR +2,81% (27.04.2023, 14:57)