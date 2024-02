Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

43,17 EUR +2,64% (02.02.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

43,05 EUR +2,50% (02.02.2024, 17:35)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeitern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (05.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Frische Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung gebe es beim deutschen Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen mit den Zahlen für das abgelaufene Jahr offiziell erst am 29. Februar. Analysten hätten ihre Schätzungen und Kursziele nach einer Vorab-Telefonkonferenz jedoch bereits überarbeitet. Der Tenor sei eindeutig. Die Kursreaktion ebenfalls.Nachdem die KION-Aktie gleich mehrfach an der richtungsweisenden 40-Euro-Marke abgeprallt sei, habe sie nun die Hürde hinter sich lassen. Den passenden Rückenwind für das Papier habe es von Seiten der Analysten gegeben - und der ebbe nicht ab.Als Komplettanbieter, dessen Portfolio vom handbedienten Gabelstapler bis zu vollautomatisierten Lagerhäusern reiche, sei KION perfekt positioniert, um vom Trend zur Automation zu profitieren.Zahlen und Ausblick dürften bei KION passen. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 40-Euro-Marke habe die Aktie das zur operativen Entwicklung passende charttechnische Kaufsignal bereits geliefert, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: