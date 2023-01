Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die KION-Aktie bleibe nach dem starken Jahresauftakt im Aufwind. Die Kaufempfehlung der Société Générale am vergangenen Freitag habe für frische Impulse gesorgt, nachdem die Experten von J.P. Morgan den Kurs zuvor kurzfristig ausgebremst hätten. Aus charttechnischer Sicht stehe nun die 200-Tage-Linie im Fokus. Worauf müssten Anleger sonst noch achten?Der letzte Freitag sei ein regelrechter Glückstag für die KION-Aktie gewesen. Analyst Debashis Chand von der Société Générale habe die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 45 Euro angehoben. Der Kurs habe daraufhin um mehr als fünf Prozent zugelegt und seinen Rücksetzer vom Vortag, als J.P. Morgan-Analyst Akash Gupta die Einschätzung von "overweight" auf "neutral" reduziert und das Kursziel von 43,70 auf 40,00 Euro gesenkt habe, mehr als wettgemacht.Im letzten Jahr habe die KION-Aktie wenig Freude gemacht. Anfang Oktober sei sie auf ein Tief bei 18,66 Euro gefallen. Seither habe sie sich jedoch wieder fast verdoppelt. Nun stehe der Kurs knapp vor der 200-Tage-Linie bei 36,30 Euro. Sollte er diese nachhaltig überwinden können, stehe einer längeren Rally nichts mehr im Wege. "Der Aktionär" habe daher bereits in der vergangenen Woche im Trading-Tipp zum Einstieg mit Hebel geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: