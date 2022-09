ISIN KION-Aktie:

Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (05.09.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - KION-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) charttechnisch unter die Lupe.Trader würden solche Schlüsselmarken lieben, wie sie derzeit bei der KION-Aktie vorlägen. Schließlich würden diese "make or break"-Niveaus regelmäßig Level definieren, an denen ein Basiswert in Bewegung komme. Im konkreten Fall würden die Analysten der langfristigen Aufwärtstrendlinie seit 2013 (akt. bei 37,93 EUR) eine extrem hohe Bedeutung zumessen. Zuletzt habe hier der scharfe Kursverfall seit November vergangenen Jahres von über 100 EUR auf unter 40 EUR gestoppt. Entsprechend wichtig sei es, die beschriebene Trendlinie auch in Zukunft zu verteidigen. Ansonsten müsste das Papier den nächsten Nackenschlag verkraften. Für eine erste Stabilisierung sei dagegen eine Rückeroberung der diversen Tiefpunkte der letzten sechs Jahre bei 40/41 EUR vonnöten. Für eine echte Trendwende bedürfe es sogar mehr. Konkret: Eines Spurts über das Erholungshoch vom Juli (47,12 EUR), denn dann könnten Anleger von einem abgeschlossenen Doppelboden ausgehen. Per Saldo steuere die KION-Aktie somit auf eine klassische Entscheidungssituation zu. Das Motto laute dabei: "Hopp oder top!", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.09.2022)