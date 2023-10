XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

34,39 EUR -1,49% (19.10.2023, 10:11)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (19.10.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr zum dritten Mal nach oben geschraubt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen rechne nun mit einem bereinigten EBIT von mindestens 780 Mio. Euro, das wären 100 Mio. Euro mehr als zuvor anvisiert. Auch der Barmittelzufluss solle höher ausfallen als bislang geplant: Untergrenze seien jetzt 660 Mio. Euro. Zuvor seien es 615 Mio. Euro gewesen.Zur Begründung habe der Konzern auf die Entwicklung im dritten Quartal verwiesen. Das Geschäft mit Gabelstaplern und anderen Flurförderfahrzeugen sei deutlich besser gelaufen als gedacht, weil die Lieferketten weiterhin stabil seien und eine höhere Produktion ermöglichten, habe es geheißen. Zudem hätten sich die im vergangenen Jahr eingeleiteten Effizienzmaßnahmen positiv ausgewirkt. Vor diesem Hintergrund dürfte das bereinigte EBIT im dritten Quartal 224 Mio. Euro erreichen, nachdem hier im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von rund 101 Mio. Euro gestanden habe. Damit liege das Ergebnis "erheblich" höher als von Analysten im Schnitt erwartet, habe das Unternehmen erklärt. Der Umsatz werde mit rund 2,73 Mrd. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 2,71 Mrd. Euro gesehen.Die Aktie habe sich im Anschluss an die Vorab-Zahlen dennoch schwer getan. Das Unternehmen habe zwar im abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertroffen, so Marktbeobachter Andreas Lipkow. Doch die Anleger richteten den Blick bereits auf das kommende Jahr und sähen konjunkturellen Gegenwind auf die Branche zukommen. Zudem habe KION den Umsatzausblick für das laufende Jahr leicht um 200 Mio. Euro nach unten revidiert (neu: mindestens 11,2 Mrd. Euro). Damit deutet sich eine Fortsetzung der seit Januar laufenden Seitwärtsbewegung zwischen rund 30 und 40 Euro an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2023)Börsenplätze KION-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:34,38 EUR -1,41% (19.10.2023, 10:22)