Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (22.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION: Scharfer Rücksetzer - AktienanalyseDer Gabelstaplerhersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) hat seine Anleger mit einem überraschend schwachen Gewinnausblick geschockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil in den Verträgen über Kundenprojekte bisher keine Preisanpassungsklauseln vereinbart worden seien, der Nachschub an Teilen stocke und das Unternehmen Probleme habe, genügend Mitarbeiter für die Abarbeitung der Projekte zu finden, dürfte das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2022 um bis zu drei Viertel auf 200 bis 310 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr einbrechen, habe der Konzern gewarnt. Im März habe KION noch ein EBIT von mehr als einer Mrd. Euro in Aussicht gestellt, die Prognose aber schon im April zurückgenommen. Ein Großteil dieser Entwicklung sei auf das Segment Supply Chain Solutions (SCS) zurückzuführen. Allein im dritten Quartal werde die Sparte einen Verlust von bis zu 190 Mio. Euro schreiben, habe es geheißen. Im Konzern rechne KION zwischen Juli und September mit einem Verlust von 100 bis 140 Mio. Euro."Die disruptive gesamtwirtschaftliche Situation hat Schwachstellen in unseren internen Prozessen sichtbar gemacht, die wir gründlich analysieren", habe Vorstandschef Rob Smith gesagt. "Wir ergreifen konsequente Maßnahmen, um das Unternehmen wieder zu profitablem Wachstum zu führen." Für Anleger nur ein schwacher Trost. Die KION-Aktie sei binnen weniger Handelstage um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Auch Analysten seien vor den Kopf gestoßen. Die gesenkte Zielvorgabe für das EBIT liege um 340 bis 450 Mio. Euro unter der Markterwartung, rechne die Baader Bank vor. Allerdings würden sich die Stimmen mehren, wonach der Markt mit den hohen Verlusten bereits viele der zukünftigen Belastungen und Schwierigkeiten eingepreist habe.Auch KION-Vorstand Andreas Krinninger sah offenbar eine günstige Gelegenheit - er hat den scharfen Rücksetzer zum Kauf von Papieren im Wert von gut 95.000 Euro genutzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2022)Börsenplätze KION-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:20,14 EUR -2,28% (22.09.2022, 11:26)