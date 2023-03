Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (02.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikspezialisten KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Die KION-Aktie reagiere am Donnerstag mit einer echten Achterbahnfahrt auf die Zahlen. Am frühen Nachmittag notiere der Titel aber über vier Prozent im Minus. Nachdem sich die Aktie zuvor aber seit Oktober mehr als verdoppelt habe, sollten Anleger deshalb nicht in Panik verfallen.Steigende Kosten und unterbrochene Lieferketten hätten bei KION im vergangenen Jahr für ordentlich Gegenwind gesorgt. Hinzugekommen seien interne Probleme beim Projektmanagement. Dieses Jahr solle sich die Lage aber verbessern, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das Management gehe aber nicht davon aus, dass man an die Rekordwerte von 2021 anknüpfen könne. Vor allem im 2022 schwer gebeutelten Geschäft Supply Chain Solutions laufe noch nicht wieder alles rund, hier biete KION beispielsweise automatisierte Lagersysteme an.KIONs Gewinn sei 2022 unter dem Strich um 83 Prozent eingebrochen auf 98 Mio. Euro. Den Konzern hätten die steigenden Preise für Energie und Material belastet. Gepaart mit dem anhaltenden Chipmangel, der Lohnkosteninflation und dem Arbeitskräftemangel habe der Konzern im dritten Quartal sogar rote Zahlen geschrieben. Tausende Gabelstapler hätten wegen fehlender Einzelteile nicht ausgeliefert werden können und die Zeitpläne der Teams auf den Baustellen seien durcheinander geraten, weil sie wegen fehlender Teile ihre Projekte nicht wie geplant hätten abarbeiten können.Das dicke Auftragsbuch aus den Vorjahren habe KION aber gestützt. Vor allem im zweiten Halbjahr sei es erfolgreich gelungen, die bestehenden Aufträge abzuarbeiten, habe der neue Finanzvorstand Markus Wassenberg gesagt. So sei der Umsatz im Gesamtjahr um acht Prozent auf etwas mehr als 11,1 Mrd. Euro geklettert. Der Auftragseingang sei von 12,5 auf 11,7 Mrd. Euro zurückgegangen. Das bereinigte EBIT sei um zwei Drittel auf 292 Mio. Euro gesunken. Angesichts dessen sowie wegen des hohen Lagerbestands hätten die Frankfurter zudem freie Mittelabflüsse in Höhe von 716 Mio. Euro verbucht.KION sei lange Zeit ein Profiteur der Corona-Krise gewesen. Das rasante Wachstum des Onlinehandels habe viele Unternehmen reichlich Geld in den Ausbau und die Automatisierung ihrer Lagerhäuser und Lieferabläufe stecken lassen. Mittlerweile schwächle die Konjunktur aber und vor allem die Kauflust der Verbraucher habe sich vor dem Hintergrund der Inflation abgeschwächt. Das bekomme KION beispielsweise bei den wichtigen Kunden aus dem Online-Handel zu spüren.Beim Umsatz erwarte der Vorstand um Chef Rob Smith 2023 mindestens elf Mrd. Euro, im schlechtesten Fall damit sogar etwas weniger als 2022. Als bereinigtes EBIT sollten mit mindestens 550 Mio. Euro aber deutlich mehr hängen bleiben als zuletzt.DER AKTIONÄR habe bei KION frühzeitig zum Kauf geraten, da die Trends im E-Commerce weiter intakt seien und die Bewertung nach dem Kurssturz günstig gewesen sei. Nach der Rally sei eine Verschnaufpause aber überfällig gewesen, Gewinnmitnahmen hätten sich angeboten. Nach den Zahlen ändert sich daran zunächst nichts, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)