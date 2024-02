XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (14.02.2024/ac/a/d)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Jede Woche filtern die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt anhand von insgesamt sieben - mehrheitlich trendfolgenden Indikatoren - die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Diese objektive Auswertung fördere immer wieder gleichermaßen spannende wie aussichtsreiche Tradingkandidaten zu Tage. In dieser Woche wisse mit der KION-Aktie ein Titel zu gefallen, welcher zuletzt nicht gerade als Liebling von Anlegerinnen und Anlegern gegolten habe. Zu der Indikatorauswertung komme eine überaus spannende Chartkonstellation hinzu. Nach der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 36,05 EUR) sei zuletzt auch noch der Sprung über die Hochs des vergangenen Jahres bei 40 EUR gelungen. Dank dieser Entwicklung liege inzwischen eine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch halte diese ein Kurspotenzial von rund 12 EUR bereit. Perspektivisch seien also wieder Notierungen oberhalb der Marke von 50 EUR möglich. Auf dem Weg in diese Region markiere das Hoch vom Juli 2022 ein wichtiges Etappenziel.Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Hochpunkte vom Mai und Juli vergangenen Jahres bei 39,04/38,90 EUR zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.02.2024)