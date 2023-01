Börsenplätze KION-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

35,13 EUR -0,06% (19.01.2023, 11:06)



XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

35,10 EUR -0,34% (19.01.2023, 10:57)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (19.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine frische Kaufempfehlung der Société Générale habe die KION-Aktie jüngst nach oben getrieben. Doch seither verliere die Aktie erneut. Der wichtige Widerstand bei der GD200 rücke somit in weitere Ferne. Lohne sich gerade jetzt der Einstieg? Analysten seien sich in dieser Frage eigentlich fast einig.Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank bleibe im Lager der Bullen und habe das Kursziel für KION jüngst von 32 auf 40 Euro angehoben. Die Einstufung habe er auf "hold" belassen. Der Experte rechne damit, dass der Konzern das obere Ende der EBIT-Zielspanne erreichen werde. Zudem dürfte Kion die Delle in der Margenentwicklung hinter sich haben, die Trends bei den Aufträgen würden allerdings nach unten weisen würden.Eine bearishe Einschätzung vertrete jedoch weiterhin das Analystenhaus Bernstein. Experte Nicholas Green habe die Einstufung für KION auf "underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Chinas Öffnung von der Corona-Pandemie biete Chancen über seine ohnehin optimistische Einschätzung hinaus, habe er geschrieben. Am meisten Potenzial sehe er bei Unternehmen mit einem besonders starken China-Geschäft wie Atlas Copco, ABB, Schneider Electric, Hexagon und Siemens.Schaue man auf die Gesamtzahl der von 22 Bloomberg befragten Analysten, würden jedoch die Bullen am Drücker bleiben. 15 der Experten würden zum Kauf raten, nur Nicholas Green von Bernstein würde die Papiere verkaufen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link