Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (12.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem tiefroten Horrorjahr 2022 habe die KION-Aktie zum Jahresstart einen Katapultstart hingelegt und rund 30 Prozent an Wert zugelegt. Begleitet worden sei die Aufwärtsbewegung von einigen positiven Analystenstimmen und einem charttechnischem Kaufsignal. Heute gehöre die Aktie aber zu den großen Verlierern. Das sei der Grund.Der Gabelstaplerhersteller habe gestern angekündigt, in die Fertigung von Wasserstoffantrieben einzusteigen. Mehr als elf Millionen Euro wolle KION zukünftig in die Entwicklung und Produktion eigener Brennstoffzellen für Flurförderzeuge stecken. Die Markteinführung eines 24-Volt-Brennstoffzellensystem für Lagertechnikgeräte sei für das Frühjahr 2023 vorgesehen - weitere Systeme sollten folgen. Der Konzern plane, die ersten Fahrzeuge mit eigenen Brennstoffzellensystemen in diesem Jahr an Kunden auszuliefern."Die KION Group wird, Stand heute, der einzige Flurförderzeughersteller auf dem europäischen Markt mit einer eigenen Brennstoffzellen-Fertigung sein - ein absolutes Alleinstellungsmerkmal", so Vorstandsvorsitzender Rob Smith."Der Aktionär" sehe gute Chancen, dass KION in diesem Jahr operativ und charttechnisch eine nachhaltige Trendwende gelinge - zumal viele Risiken bereits eingepreist sein sollten. Mit einem KGV von 11 sei die Aktie auch nach der jüngsten Kursrally noch recht günstig bewertet. Nach einer Konsolidierungsphase sollte der Titel seinen noch jungen Trend wieder aufnehmen und Kurs auf die 40-Euro-Marke nehmen, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: