Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (04.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Die KION-Aktie habe nach Zahlen und Ausblick ihre Aufwärtsbewegung dynamisch fortgesetzt. Das Turbo-Zertifikat im "Aktionär" Hebel-Depot liege mittlerweile über 50 Prozent im Plus. Gehe es nach den Analysten, sei damit das Ende der viel zitierten Fahnenstange noch nicht erreicht. Passend dazu helle sich das Chartbild immer weiter auf.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "equal weight" belassen. Der starke Auftragseingang im Bereich Industrial Trucks & Services zeuge von Marktanteilsgewinnen unter den derzeit unsicheren Rahmenbedingungen, so Analyst Timothy Lee. Im Bereich Supply Chain Solutions sei eine Erholung wahrscheinlich, brauche aber Zeit."Aktionär"-Leser würden wissen: KION verbessere in mehr als 100 Ländern mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Das Leistungsspektrum umfasse Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte (Industrial Trucks & Services) sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten (Supply Chain Solutions).Die UBS habe die Kaufempfehlung für KION nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 47 Euro bestätigt. Das Treffen mit dem Finanzchef habe ihm einen guten Eindruck hinsichtlich der Aufsichtspipeline, dem Margenpotenzial bei den Staplern und für die Lagerhaustechnik gegeben, so Analyst Sven Weier. Er sei nach wie vor überzeugt, dass die Aktie bis zum Mittelpunkt der historischen Bandbreite anziehen dürfte, sobald der Markt wieder mehr Zutrauen in die Margen im Geschäft mit Logistiklösungen fasse."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Als Komplettanbieter, dessen Portfolio vom handbedienten Gabelstapler bis zu vollautomatisierten Lagerhäusern reiche, sei KION perfekt positioniert, um vom Trend zur Automation zu profitieren. Weitere Margensteigerungen im Bereich Supply Chain Solutions würden für Fantasie sorgen. Könne die Aktie nach dem Sprung über die 40-Euro-Marke nun auch noch den horizontalen Widerstand bei 47 Euro nachhaltig überwinden, wäre der Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends auch aus charttechnischer Sicht geebnet. "Der Aktionär" hat sich im Hebel-Depot mit dem KION Turbo-Long (WKN ME3RM) rechtzeitig positioniert, um von steigenden Kursen bei dem Logistikspezialisten zu profitieren. Der Schein notiere mittlerweile rund 50 Prozent im Plus. (Teil-)Gewinnmitnahmen bleiben trotz der beschriebenen Aussichten eine Option, so Michael Schröder. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Kion befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.