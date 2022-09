Börsenplätze KION-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

26,01 EUR -18,59% (14.09.2022, 11:41)



XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

25,99 EUR -23,08% (14.09.2022, 11:26)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (14.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstapler-Herstellers KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Störungen in den Lieferketten und deutlich gestiegene Kosten für Material, Energie und Logistik würden KION schwer belasten. Der Konzern rechne im dritten Quartal wegen gestiegener Kosten im Projektgeschäft mit einem Verlust im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Auch der Gewinnausblick auf das Gesamtjahr enttäusche.KION sei lange Zeit ein Profiteur der Corona-Krise gewesen. Das rasante Wachstum des Onlinehandels habe viele Unternehmen reichlich Geld in den Ausbau und die Automatisierung ihrer Lagerhäuser und Lieferabläufe stecken lassen. Der Boom scheine jetzt erst einmal vorbei. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) dürfte laut KION im dritten Quartal bei minus 100 bis minus 140 Mio.Euro liegen. Ein Jahr zuvor habe der Konzern hier noch knapp 229 Mio. Euro erwirtschaftet.Ein großer Teil der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sei durch das Kernsegment Supply Chain Solutions (SCS) geschuldet, habe das Unternehmen weiter mitgeteilt. KION biete in diesem Bereich Lieferketten-Lösungen etwa in Form von Sortiersystemen und automatisierten Lagersystemen an. Es gelte als Zukunftsgeschäft des Konzerns. Für dieses Geschäft werde ein operativer Verlust von bis zu 190 Mio. Euro erwartet, habe es geheißen. Belastend würden sich gestiegene Kosten für Material, Komponenten, Lohn und Logistik auf die mehrjährigen Projekte auswirken. Darüber hinaus hätten im Juli und August Kunden in dem Segment vereinzelt Aufträge storniert. Daher wolle KION weitere Maßnahmen ergreifen, um die Projektmanagement-Prozesse sowie die Projektimplementierung zu verbessern.Derweil habe das Management das mittelfristige Ziel bestätigt, eine zweistellige bereinigte EBIT-Marge von 10 bis 12% zu erwirtschaften. Der Zeitrahmen dafür werde jedoch aufgrund des volatilen makroökonomischen Umfelds weiter überprüft, habe es dazu geheißen. Experten würden mit Blick hierauf von einer "diplomatischen Formulierung" sprechen und damit rechnen, dass der Konzern die Mittelfristziele verschieben werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link