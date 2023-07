Börsenplätze KION-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

33,25 EUR -3,73% (07.07.2023, 11:01)



XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

33,25 EUR -4,10% (07.07.2023, 10:46)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (07.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Bei KION komme es zu einem Wechsel im Vorstand. Finanzchef Marcus Wassenberg scheide mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus, habe das Unternehmen überraschend bekannt gegeben. Er habe den Posten erst Anfang des Jahres angetreten. Ein Nachfolger sei zwar bereits gefunden. Der MDAX-Titel gerate dennoch deutlich unter Druck.Wassenberg verlasse KION im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch, heiße es in einer entsprechenden Mitteilung. Nachfolger werde Christian Harm, der einen 3-Jahres-Vertrag erhalte. Der Manager gehöre dem Unternehmen beziehungsweise der Vorgängergesellschaft seit mehr als 20 Jahren an.Die US-Bank JPMorgan habe das Votum für KION mit Blick auf einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der plötzliche Abgang von Wassenberg habe ihn überrascht, so Analyst Akash Gupta. Der Manager habe das Amt bei KION nach einer langen Suche des Unternehmens erst zum Jahresbeginn aufgenommen. Ein Gespräch mit dem Staplerhersteller habe bei ihm den Eindruck hinterlassen, dass es beim Abgang Wassenbergs eher um Fragen der Unternehmensführung gegangen sei als um Finanzen, Strategie oder Operatives, so der Analyst.Ob mit Harm als neuen Finanzchef in der Chefetage von KION nun Ruhe einkehre, bleibe abzuwarten. Die Frankfurter hätten in den vergangenen anderthalb Jahren so einige Wechsel verkünden müssen: Das vergangene Jahr sei zunächst mit einer Veränderung an der Spitze gestartet. Wenige Wochen danach habe die frühere Finanzvorständin ihren Weggang erklärt. Es sei eine rund achtmonatige Nachfolgesuche für ihren Posten gefolgt, die schließlich im Oktober mit der Ankündigung Wassenbergs geendet habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link