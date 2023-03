XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (09.03.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION: Anleger bleiben vorsichtig - AktienanalyseGestiegene Kosten, unterbrochene Lieferketten sowie interne Probleme beim Projektmanagement haben dem Logistik-Ausrüster KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) 2022 einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 8,2 Prozent auf 11,1 Mrd. Euro sei das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um zwei Drittel auf 292 Mio. Euro gesunken. Die höheren Kosten für Material, Energie und Logistik hätten sich auch im Free Cash Flow bemerkbar gemacht, der auf minus 716 (Vorjahr plus 544) Mio. Euro gerutscht sei.Einige Analysten und Anleger hätten daher eine Kapitalerhöhung befürchtet. Dem sei der neue Finanzvorstand Markus Wassenberg nun entschieden entgegengetreten: "Wir haben überhaupt keine Bestrebungen, eine Kapitalerhöhung zu machen", habe der Manager im Gespräch mit dpa-AFX gesagt. Man habe auch ohne einen solchen Schritt genügend Geld zur Verfügung. Wassenberg habe seine Zuversicht mit einer Eigenkapitalquote von knapp 34 Prozent begründet und KION als "solide finanziert" bezeichnet. Zudem gehe das Management davon aus, dass der Free Cashflow 2023 wieder positiv werden werde - Ziel seien mindestens 500 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT solle auf 550 Mio. Euro oder mehr steigen, während der Umsatz im schlechtesten Fall bei elf Mrd. Euro gesehen werde.An der Börse seien die Zahlen und Aussagen mit Vorsicht aufgenommen worden. So ganz scheinen Anleger von der Wende zum Besseren noch nicht überzeugt zu sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Bis erste handfeste Resultate zu sehen seien, würden sich daher weiterhin Teilschutz-Investments anbieten. (Ausgabe 09/2023)