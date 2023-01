Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent.



Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic ist, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium- und oberen Value-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das untere Value- und Economy-Segment konzentriert. Im Jahr 2021 war die regionale Flurförderzeug-Marke Fenwick einer der führenden Material-Handling-Anbieter in Frankreich, während OM als einer der führenden Anbieter den indischen Markt bedient.



Zum 31. Dezember 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. (20.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sei das Comeback der KION-Aktie schon wieder Geschichte? Am gestrigen Donnerstag habe die Aktie erneut verloren und sich weiter von der wichtigen GD200 entfernt. Die Mehrheit der Analysten bleibe aber bullish. Ein Experte habe sein Kursziel mit Hinblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal nun nach oben geschraubt. Reiche das für eine Trendfortsetzung?Die UBS habe das Kursziel für die KION-Aktie von 33 auf 43 Euro angehoben. Für die Analysten Guillermo Peigneux Lojo, Sven Weier und Supriya Subramanian bleibe der Titel ein Kauf. Anleger dürften ihren Fokus auf die Ausblicke für das neue Jahr legen, wobei schwächere Wachstumsperspektiven niemanden mehr überraschen sollten. Trotz der konjunkturellen Bedenken würden die Experten damit rechnen, dass die Auswirkungen der Wiedereröffnung Chinas und moderatere Folgen hoher Energiepreise die Branchenstimmung weiter ankurbeln würden.Am 2. März werde KION die Zahlen zum Schlussquartal 2022 präsentieren. Zur Erinnerung: Im September habe die dort frisch heruntergeschraubte Jahresprognose bei den Anlegern für Entsetzen gesorgt. Die Aktie sei auf ein neues Tief gefallen. Besonders enttäuscht habe der 2022er Gewinnausblick: Beim bereinigten EBIT würden nur noch 200 bis 310 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bei den Umsätzen peile KION eine Spanne zwischen 10,45 bis 11,25 Milliarden Euro an.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: