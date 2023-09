XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (28.09.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der US-Vermögensverwalter Invesco hat sich von einem Großteil seiner Beteiligung am Gabelstapler- Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) getrennt - und die Aktie damit unter Druck gesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie die damit beauftragte Investmentbank Goldman Sachs Anfang vergangener Woche mitgeteilt habe, seien über Nacht 4,41 Mio. Aktien bei großen Investoren platziert worden. Das entspreche rund 3 Prozent des Grundkapitals. Der Preis habe mit 35,20 Euro knapp 6 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag gelegen.Auch Analysten wie Timothy Lee von Barclays sähen für die Aktie nach der Erholung seit Oktober 2022 kein Aufwärtspotenzial mehr. Die Papiere des Staplerkonzerns seien "fair bewertet, nicht unterbewertet", so der Experte in seiner jüngsten Studie. Das Schuldenniveau sei höher als bei der Konkurrenz. Im Bereich der Lagerautomatisierung zeichne sich zwar eine Bodenbildung ab, Verbesserungen der Profitabilität dürften aber Zeit brauchen. Er habe die Papiere von KION daher mit "equal-weight" und einem Kursziel von 37 (aktuell: 35:93) Euro in die Bewertung aufgenommen. (Ausgabe 38/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:35,50 EUR -1,09% (28.09.2023, 10:32)