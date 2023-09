Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (28.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstapler-Herstellers KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Anfang letzter Woche sei die KION-Aktie infolge einer Aktienplatzierung der Investmentgesellschaft Invesco unter Druck geraten. In der Folge seien die im MDAX gelisteten Papiere bis Dienstag dieser Woche auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen. Eine neue Studie der UBS habe nur kurz für Aufwind gesorgt.Die Schweizer Großbank habe das Rating für die KION-Aktie auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Wegen der gestiegenen Preise für LKWs habe UBS-Analyst Sven Weier die Schätzungen für das operative Ergebnis und in geringerem Umfang für den Gewinn je Aktie erhöht. Der Experte halte die erste Phase des Turnarounds für nahezu abgeschlossen. Eine Erhöhung der Jahresziele würde diese komplettieren, so Weiler. Im nächsten Schritt müsse dann die Auftragsdynamik, gerade im Bereich Supply-Chain-Lösungen, anziehen.Die KION-Aktie sei 2022 aufgrund gestiegener Produktionskosten, eines schwachen Auftragseingangs und von Lieferkettenproblemen deutlich eingebrochen. Gewinn- und Margensorgen hätten deutlich belastet. In Q3 habe gar ein Verlust zu Buche gestanden.Die belastende Aktienplatzierung sei vom Tisch, die langfristigen Aussichten bei KION seien intakt. DER AKTIONÄR halte eine Prognoseerhöhung in den kommenden Wochen für möglich. Die Aktie habe infolge der UBS-Studie derweil wieder angezogen und habe schnell die 200-Tage-Linie (35,06 Euro) zurückerobert. Am Donnerstag sah es zunächst nach einem weiteren starken Tag aus, an der 50-Tage-Linie (36,79 Euro) prallte die KION-Aktie jedoch ab und drehte ins Minus, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: