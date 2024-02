ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Logistiklösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION GROUP in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Mrd. Euro. (08.02.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION: 40-Euro-Marke überwunden! AktienanalyseCharttechniker haben dieser Tage ihre helle Freude mit der Aktie der KION GROUP (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Schließlich hätten die Papiere die Marke von 40 Euro nachhaltig überwunden. Das ganze Jahr 2023 über und auch im Januar 2024 seien die Papiere hier mehrmals gescheitert. Für den entscheidenden Impuls hätten mehrere positive Analystenkommentare nach einer Vorab-Telefonkonferenz zu den anstehenden Geschäftszahlen am 29. Februar gesorgt. Die Aussagen des Managements zur jüngsten und künftigen Auftragslage seien vielversprechend, habe Warburg Research erklärt, von denen auch das höchste Kursziel von 68 Euro stamme. Das wären 64 Prozent mehr als die aktuelle Notiz. (Ausgabe 05/2024)