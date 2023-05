Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie:

535,90 EUR -1,47% (19.05.2023, 22:26)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

535,10 EUR -1,78% (19.05.2023, 17:35)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (21.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.Der Luxus-Sektor sei in den vergangenen Montan gut gelaufen. Bei KERING hingegen habe sich der Kurs in den vergangenen zwei Monaten per Saldo kaum bewegt. Zuletzt habe der französische Konzern mit seinen unter den Erwartungen gebliebenen Q2-Zahlen enttäuscht.Das Problem bei KERING sei die Marke Gucci, die 50% der Erlöse und rund 75% des Gewinns ausmache. 2022 habe die italienische Top-Marke jedoch ein Nullwachstum verzeichnet. KERING habe Ende Januar einen neuen Kreativ-Direktor installiert, nachdem der frühere Sparten-Chef im Herbst seinen Hut habe nehmen müssen. Auch im ersten Quartal 2023 sei Gucci nur auf dem Niveau des Vorjahres geblieben, während die Konkurrenten LVMH oder auch Hermes in ihren jeweiligen Modesparten ein zweistelliges Wachstum verbucht hätten.KERING müsse unbedingt in diesem Jahr die Probleme bei Gucci wieder in den Griff kriegen, damit die Verkaufszahlen sowie die Umsätze wieder in die Höhe schnellen würden. Die Franzosen seien also eine spekulative Wette auf die Wiedergeburt des italienischen Top-Labels. Der "Aktionär"-Favorit im Sektor sei weiterhin Marktführer LVMH, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KERING-Aktie: