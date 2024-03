Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.Kering sorge für lange Gesichter bei den Anlegern. Der Konzern habe seine Umsatzprognose für das erste Quartal gekappt. Grund dafür sei die anhaltende Schwäche bei Gucci. Die Kering-Aktie verliere und ziehe auch die Konkurrenz mit nach unten.Konkret dürfte der Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um zehn Prozent fallen. Hauptsächlicher Grund sei ein schärferer Absturz der Erlöse von Gucci, vor allem in der Region Asien-Pazifik. Der Gucci-Umsatz dürfte auf vergleichbarer Basis gar um ein Fünftel abrutschen.Die Umsatzwarnung unterstreiche, wie herausfordernd die Wende bei Gucci sei. Die Luxusmarke stehe für rund die Hälfte von Kerings Umsatz und steuere rund zwei Drittel zum operativen Gewinn des Konzerns bei. Guccis vermögende Kundschaft habe nach dem Ende der Pandemie zunächst fleißig neue Kleidung, Handtaschen und Accessoires gekauft. Zuletzt habe sie sich mit Einkäufen jedoch stärker zurückgehalten.Um Gucci wieder auf Kurs zu bringen, habe Kering-Boss Francois-Henri einschneidende personelle Veränderungen vorgenommen. Das Führungsduo Bizarri (früherer Gucci-CEO) und Alessandro Michele (früherer Kreativ-Direktor) sei ausgetauscht worden. Neuer CEO der Luxus-Marke sei Jean-François Palus, der die langjährige rechte Hand Pinault sei. Neuer Kreativ-Papst sei Saboto de Sarno. Seinen Einstand habe de Sarno im September auf der Mailänder Fashion-Week mit einer Schau gefeiert, die er unter das Leitmotiv "Ancora" gestellt habe.Die Kering-Aktie falle am Dienstag um rund 14 Prozent (XETRA-Handel). Andere Branchen-Titel wie LVMH ( ISIN FR0000121014 WKN 853292 ) und HUGO BOSS ( ISIN DE000A1PHFF7 WKN A1PHFF ) würden mit einem Minus von 3,0 Prozent bzw. 2,1 Prozent ebenfalls belastet. Auch adidas verliere 0,8 Prozent.Die Kering-Gewinnwarnung setze den Sektor unter Druck. Die Kering-Aktie sei bereits vor einiger Zeit ausgestoppt worden. Für Marktführer LVMH (Neuempfehlung ; AKTIONÄR 10/2024) indes bleibe DER AKTIONÄR weiterhin optimistisch - die Franzosen würden über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen. HUGO BOSS sei nach der jüngsten Umsatzwarnung und der damit auch einhergehenden Eintrübung des Chartbilds "nur" noch eine Halteposition. Der Stopp-Kurs liegt für den deutschen Mode-Titel bei 43,65 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2024)(Mit Material von dpa-AfX)