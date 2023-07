Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (27.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Luxuskonzern KERING erweitere sein Portfolio durch den Kauf von 30 Prozent der Anteile am italienischen Modehaus Valentino für 1,7 Milliarden Euro. Trotz schwacher Halbjahresergebnisse, geprägt von Investitionen, plane KERING die Expansion im Luxussegment fortzusetzen. Das seien die Details.Der Luxuskonzern KERING steige beim italienischen Haute-Couture-Unternehmen Valentino ein. Für 30 Prozent der Anteile zahle Kering 1,7 Milliarden Euro, habe das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mitgeteilt. Zudem habe der Luxuskonzern die Option, Valentino bis zum Jahr 2028 vollständig zu übernehmen. Bisheriger Eigner sei die katarische Investor Mayhoola. Die Transaktion sei Teil einer breiteren strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Parteien, was auch zu einer Beteiligung des katarischen Investors an KERING führen könnte.Mit dem Einstieg bei der italienischen Marken-Ikone Valentino baue KERING sein Luxusreich weiter aus. Zu KERING würden bereits die Designerlabels Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Brioni und Bottega Veneta gehören. Valentino sei im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 350 Millionen Euro gekommen.Die Ergebnisse im ersten Halbjahr von KERING seien unterdessen von Investitionen geprägt gewesen, insbesondere bei Gucci. Das bereinigte operative Ergebnis sei um drei Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gesunken. Dies habe im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Unter dem Strich habe der Gewinn von rund zwei Milliarden auf knapp 1,8 Milliarden Euro nachgegeben.Trotz der schwachen Zahlen könne sich die KERING-Aktie im nachbörslichen Handel halten. Investierte bleiben dabei (Stopp: 365 Euro), so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)Mit Material von dpa-AFX