KERING-Aktie: 576,00 EUR +1,30% (17.04.2023, 14:39)

576,00 EUR +1,30% (17.04.2023, 14:39)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie: 851223

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie: PPX

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie: PPRUF

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (17.04.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es würden bei KERING Stimmen erscheinen, dass die Aktie schon zu stark gestiegen sei. Der Experte von "Der Aktionär" sei anderer Meinung. Es verweise auf die große Nachfrage nach Luxus, die hervorragende Entwicklung der Branche und auf die sehr guten Zahlen, die KERING gemeldet habe. Der Titel bewege sich in einer Range zwischen 550 und 600 Euro. Springe KERING über die letztere Marke, wäre das ein Chmpagner-Korkenknaller und es könnte hier relativ schnell relativ weit nach oben gehen. Vorerst sollten Anleger die KERING-Aktie auf die Watchlist nehmen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze KERING-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie:569,50 EUR -1,40% (17.04.2023, 14:49)