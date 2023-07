Tradegate-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:

Kurzprofil K92 Mining Inc.:



K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea, insbesondere der Goldmine Kainantu, zu der auch die Lagerstätten Irumafima und Kora gehören. (04.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K92 Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) unter die Lupe.

Der kanadische Goldproduzent mache eigentlich nach wie vor einen guten Job, aber in letzter würden sich Sachen häufen, die außerhalb des Einflussbereichs stünden. Nun habe es in einer Mine einen Unfall mit Todesopfern gegeben. Auch wenn K92 Mining derzeit nicht gerade vom Glück verfolgt zu sein scheine, sei die Aktie weiterhin spannend, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2023)