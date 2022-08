Tradegate-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:

6,43 EUR -0,03% (11.08.2022, 16:58)



ISIN K92 Mining-Aktie:

CA4991131083



WKN K92 Mining-Aktie:

A2AJL3



Ticker-Symbol K92 Mining-Aktie:

92K



Nasdaq OTC Ticker-Symbol K92 Mining-Aktie:

KNTNF



Kurzprofil K92 Mining Inc.:



K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea, insbesondere der Goldmine Kainantu, zu der auch die Lagerstätten Irumafima und Kora gehören. (11.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K92 Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) unter die Lupe.Der kanadische Goldproduzent habe eine erste Ressource für das Blue Lake Projekt präsentiert. Es sei zwar die unsicherste Kategorie, doch ein Äquivalent von 10,8 Mio. Unzen Gold sei ein Wort. Blue Lake liege nahe der Kainantu-Mine. Es handele sich jedoch um ein völlig anderes Depot mit anderer Geologe und Metallurgie. Es werde also höchstwahrscheinlich ein eigenständiges Projekt werden. Das Ganze mache K92 Mining als Übernahmeziel noch attraktiver, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.08.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze K92 Mining-Aktie:TSX Venture Exchange-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:8,32 CAD -1,89% (11.08.2022, 18:49)