Börsenplätze Juventus Football-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,2582 EUR -8,18% (09.10.2023, 11:31)



Euronext Milan-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,2592 EUR -8,15% (09.10.2023, 11:22)



ISIN Juventus Football-Aktie:

IT0000336518



WKN Juventus Football-Aktie:

794314



Ticker-Symbol Juventus Football-Aktie:

JUVE



Kurzprofil Juventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) ist ein in Italien ansässiger Fußballverein. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben und die Organisation von Spielen bei gleichzeitiger Verwertung von Sportereignissen, der Marke Juventus und des Mannschaftsimages, einschließlich der Lizenzierung von Fernseh- und Medienrechten, Sponsoring, Verkauf von Werbeflächen, Lizenzierung und Merchandising. (09.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) unter die Lupe.Auch wenn bei Borussia Dortmund derzeit wahrlich nicht alles rund laufe, würden die Ergebnisse in der Bundesliga weiterhin stimmen. Am Samstag habe der BVB beim 4:2 Heimerfolg gegen den Champions-League-Teilnehmer Union Berlin bereits den vierten Sieg in Folge verbucht und die Position in der Spitzengruppe gefestigt.Das Team von Edin Terzic rangiere derzeit auf Platz 4, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen und scheine insgesamt wieder auf einem guten Kurs zu sein, sich erneut für die in der kommenden Saison noch attraktivere Königsklasse zu qualifizieren.Indes sehe es bei Juventus Turin weiterhin übel aus. So seien in der vergangenen Saison erneut tiefrote Zahlen geschrieben worden. Wie der italienische Fußball-Rekordmeister am Freitag mitgeteilt habe, habe der Verlust 123,7 Mio. Euro betragen. Bereits in der Runde davor habe der Traditionsclub ein sattes Rekordminus von 239,3 Mio. Euro ausgewiesen.Die Finanzen des 36-maligen Meisters stünden im Mittelpunkt eines Gerichtsverfahrens, das die Turiner Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung angestrengt habe. In der heimischen Liga sei Turin in der vergangenen Saison wegen Unrechtmäßigkeiten und Finanztricks mit einem Abzug von zehn Punkten sowie Geldstrafen bestraft worden.Von der UEFA sei das Team von Trainer Massimiliano Allegri wegen Verstößen gegen die Finanzregularien für diese Saison aus dem Europapokal ausgeschlossen worden. Die Turiner wären für die Playoffs zur Conference League, dem kleinsten europäischen Wettbewerb, startberechtigt gewesen. Auf einen Einspruch habe der Club verzichtet.Trotz der zuletzt guten Ergebnisse in der Liga befinde sich die Borussia Dortmund-Aktie charttechnisch betrachtet weiterhin in einer schwachen Verfassung. Ein Kauf dränge sich aktuell nicht auf. Bereits investierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 3,70 Euro beachten.Um die Juventus Football-Aktie, die zwischenzeitlich 16 Prozent verlor, sollte weiterhin ein großer Bogen gemacht werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)