Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Juventus Football-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,2918 EUR +0,21% (24.05.2023, 14:02)



Borsa Italiana-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,2902 EUR -0,89% (24.05.2023, 15:22)



ISIN Juventus Football-Aktie:

IT0000336518



WKN Juventus Football-Aktie:

794314



Ticker-Symbol Juventus Football-Aktie:

JUVE



Kurzprofil Juventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) ist ein in Italien ansässiger Fußballverein. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben und die Organisation von Spielen bei gleichzeitiger Verwertung von Sportereignissen, der Marke Juventus und des Mannschaftsimages, einschließlich der Lizenzierung von Fernseh- und Medienrechten, Sponsoring, Verkauf von Werbeflächen, Lizenzierung und Merchandising. (24.05.2023/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) unter die Lupe.Nachdem Borussia Dortmund am vorletzten Spieltag die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga erobert habe, sei die BVB-Aktie kräftig angesprungen - was rein finanziell betrachtet aber eigentlich sogar etwas übertrieben sei. Allerdings gebe es weiterhin auch Fußball-Aktien, die ihren Besitzern weitaus weniger Freude bereiten würden.So würden sich die Aktien von Juventus Turin nach wie vor in einer sehr schwachen Verfassung präsentieren. Verständlich, denn wegen Finanzvergehen sei Juventus kurz vor Saisonende doch noch mit einem heftigen Punktabzug bestraft worden. Dem italienischen Fußball-Rekordmeister würden zehn Zähler in der Serie A abgezogen, wodurch für Juve die Teilnahme an der Champions League im Herbst in Gefahr gerate. Das oberste Gericht des Fußballverbandes FIGC habe am Montag das Urteil gefällt und sei damit nur minimal unter den von Chefankläger Giuseppe Chinè geforderten elf Punkten Abzug geblieben.In dem Fall gehe es um den Vorwurf, dass Juventus jahrelang die Marktwerte seiner Spieler verfälscht und somit bei Transfers oder Tauschgeschäften mit anderen Vereinen überhöhte Summen verbucht haben solle. Das Verbandsgericht habe die Turiner deswegen bereits Anfang des Jahres zu einer 15-Punkte-Strafe verurteilt. Dagegen sei der Club vor dem höchsten italienischen Sportgericht vorgegangen und habe zunächst Erfolg gehabt - die Richter des Nationalen Olympischen Komitees (Coni) hätten die Strafe aufgehoben, den Fall aber für ein neues Urteil wieder zurück an die FIGC-Kammer gegeben.Sieben ebenfalls angeklagte frühere Juve-Manager wie Ex-Profi Pavel Nedved, die im ersten Verfahren noch Sperren erhalten hätten, seien diesmal freigesprochen worden. Die einstigen Vereinsbosse um Präsident Andrea Agnelli seien schon zu Jahresbeginn gesperrt worden - ihre Strafe habe das oberste Coni-Sportgericht auch nicht revidiert.Juventus müsse sich nicht nur wegen dieser Causa vor einem Sportgericht verantworten. In der vorigen Woche habe Ankläger Chinè den Verein angezeigt, weil dieser Gehaltszahlungen in Millionenhöhe unrechtmäßig verbucht und verschleiert haben solle. Die erste Verhandlung in diesem Verfahren sei für 15. Juni anberaumt.Juventus Turin dürfte ohne die Qualifikation für die äußerst lukrative Champions League in noch größere finanzielle Schwierigkeiten geraten."Der Aktionär" rät weiterhin dazu, einen großen Bogen um die Aktie zu machen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 24.05.2023)