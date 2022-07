Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (06.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi beziehe sich auf den Deal zwischen Just Eat Takeaway und Amazon.com. Die Just Eat Takeaway.com-Aktie könne davon richtig profitieren. In den vergangenen Monaten habe sie ordentlich eine draufgekriegt. Jetzt gebe es einen kleinen Brustlöser, aber der Anstieg sei da unten kaum zu sehen. Es bleibt bei Just Eat Takeaway.com also weiterhin ein düsteres Bild, auch wenn es hier durchaus positive Aspekte gibt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:16,208 EUR +16,45% (06.07.2021, 15:52)