Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

22,50 EUR +34,70% (19.08.2022, 14:27)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

22,715 EUR +36,31% (19.08.2022, 14:15)



ISIN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

NL0012015705



WKN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

A2ASAC



Ticker-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

T5W





Ticker-Symbol Börse Amsterdam Just Eat Takeaway.com-Aktie:

TKWY



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (19.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) unter die Lupe.Ein Kurssprung bei Just Eat Takeaway.com hebe am Freitag auch in Deutschland die Stimmung für Aktien von Lieferdiensten. Nachdem das britische Unternehmen angekündigt habe, seine Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood für bis zu 1,8 Mrd. Euro an Prosus zu verkaufen, sei Just Eat Takeaway.com-Aktie um 28 % nach oben geschossen.Der Bernstein-Experte William Woods habe sich überrascht vom Zeitpunkt des Deals von Just Eat Takeaway.com gezeigt, den er nicht zeitnah erwartet habe. Der Preis sei zwar geringer als eine andere Offerte vor einem Jahr, seitdem habe sich in der Branche jedoch viel verändert, habe Analyst Giles Thorne von Jefferies mit Blick auf die Kapitalkosten betont. Als sehr positiv habe Woods die Tatsache bezeichnet, dass die Liquiditätssorgen bei Just Eat Takeaway.com nun nachlassen würden. Liquidität und der Weg zur Profitabilität seien derzeit wichtige Themen in der ganzen Branche.Wie sich die Zeiten ändern, habe Analyst Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion geschrieben. Vor einem Jahr noch habe Just Eat Takeaway.com eine Offerte von 2,3 Mrd. Euro abgelehnt. Der jetzige Verkaufspreis erscheine aber angesichts der stark gesunkenen Bewertung von Just East Takeaway.com auch recht hoch. Unter dem Strich hätte der Konzern die Beteiligung zwar wohl lieber behalten, der finanzielle Vorteil des Deals sei angesichts der Verschuldung aber wohl zu groß gewesen, um ihn zu ignorieren. Das Analysehaus Jefferies habe die Just Eat Takeaway.com-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link