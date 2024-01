Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

ISIN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

NL0012015705



WKN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

A2ASAC



Ticker-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

T5W



Euronext Amsterdam-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

TKWY



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com N.V.:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Euronext Amsterdam-Symbol: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (25.01.2024/ac/a/a)



Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Euronext Amsterdam-Symbol: TKWY) hat im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Vorläufigen Berechnungen zufolge habe das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei 320 Mio. Euro gelegen - und damit zehn Mio. Euro über der ursprünglichen Prognose. Zudem habe der Konzern im zweiten Halbjahr erstmals einen in etwa ausgeglichenen freien Barmittelzufluss erzielt.Von Euphorie sei an der Börse dennoch keine Spur gewesen. Vor allem die anhaltend schwache Entwicklung in Nordamerika drücke auf die Kauflaune. Dort seien die Bestellungen im Schlussquartal mit minus 13 Prozent noch deutlicher zurückgegangen als von Analysten befürchtet. Trotz guter Geschäfte in Großbritannien, Irland und Nordeuropa sei der Bruttotransaktionswert im vierten Quartal daher um fünf Prozent gesunken. Auch der Auftragseingang habe leicht unter den Prognosen gelegen. (Ausgabe 03/2024)